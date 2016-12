POL-ST: Greven, Einbruch in eine Schule

Greven (ots) - Unbekannte Täter haben im Innenhof des Gymnasiums an der Lindenstraße eine Zugangstür aufgebrochen. Die Einbrecher müssen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen (21.12.2016), 06.45 Uhr, am Werk gewesen sein. In dem Gebäude gingen sie scheinbar gezielt zum Bürotrakt, wo sie weitere Türen aufhebelten. In den Räumen brachen sie Schränke und Schubladen auf und suchten darin nach Wertgegenständen. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.500 Euro. Was die Einbrecher aus der Schulgebäude gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell