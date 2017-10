POL-RE: Marl: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Recklinghausen (ots) - Am Montag Nachmittag versuchten Einbrecher, in eine Wohnung an der Bergstraße einzubrechen. Sie hebelten die Tür auf und ergriffen offensichtlich die Flucht, ohne Beute gemacht zu haben. An der Tür war eine Alarmanlage angebracht.

Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich und schützen Sie Ihre vier Wände! Lassen auch Sie sich beraten, wie Sie Ihre vier Wände sinnvoll schützen können und Einbrüche vermeiden können. Vereinbaren Sie einen Termin zu einer kostenlosen Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361 55 3344.

