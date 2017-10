POL-RE: Recklinghausen: Autos aufgebrochen und Geräte ausgebaut

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag sind mindestens zwei Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen worden. Die Wagen standen an der Paulusstraße und am Sandweg. An beiden Autos wurden die Scheiben eingeschlagen und Geräte ausgebaut. Die Diebe nahmen Lenkräder mit und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

