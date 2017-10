POL-RE: Waltrop: Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.09.2017: Autofahrer kommt von der Oberlipper Straße ab

Rund anderthalb Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Oberlipper Straße ist der 83-jährige Autofahrer aus Lünen tot. Der Mann war am 29.09. von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Wie jetzt bekannt wurde, ist der 83-Jährige am Sonntag, 08.10.2017, an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell