POL-RE: Haltern am See: Zugwaggons mit Graffiti besprüht - Jugendliche konnten flüchten

Recklinghausen (ots) - Am frühen Sonntagabend, zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Annabergstraße fünf Zugwaggons besprüht. Die Waggons waren hinter der Park&Ride-Parkplatz am Halterner Bahnhof abgestellt. Ein Zeuge konnte fünf bis sechs Jugendliche am Tatort beobachten. Als die Gruppe den Zeugen bemerkte, liefen die Tatverdächtigen in Richtung Annabergstraße davon. Sprühdosen und Schutzkleidung konnten noch bei den Waggons sichergestellt werden. Nach den Jugendlichen wird gesucht. Die Polizei hofft hierbei auch auf die Hilfe von weiteren Zeugen, die im Bereich des Bahnhofs etwas Verdächtiges bemerkt oder gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

