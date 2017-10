POL-RE: Herten: Zeuge ruft an - gestohlene Autos sichergestellt

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitag (29.09.) gegen 04.00 h verdächtige Geräusche von der Hohewardstraße. Die Streifenwagenbesatzung traf an der Hohewardstraße auf einen Pkw und einen Lkw. Nach der Kontrolle des Pkw-Fahrers kontrollierten die Beamten den Lkw und dessen Fahrer. Wie sich herausstellte, standen in dem Lkw zwei Pkw der Marke BMW. Die beiden hochwertigen Fahrzeuge waren in derselben Nacht in Dortmund und in Herne gestohlen worden. Der Pkw-Fahrer ergriff während der Lkw-Kontrolle die Flucht. Den Fahrer des Lkw, einen 40-Jährigen aus Polen, nahmen die Polizisten fest. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und ging in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.

