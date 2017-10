POL-RE: Herten: Zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Recklinghausen (ots) - Auf der Ewaldstraße sind am Sonntagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen worden. Zeugen hatten die 22- und 28-jährigen Männer aus Herten gegen 22.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie in eine Kfz-Werkstatt eingestiegen sind. Die aufmerksamen Zeugen riefen die Polizei, die daraufhin die beiden Tatverdächtigen mit zur Wache nahmen. Die Ermittlungen dauern an.

