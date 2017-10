POL-RE: Gladbeck: Versuchter Raub in Fußgängerzone

Recklinghausen (ots) - Auf der Redenstraße ist in der Nacht auf Samstag, gegen 0.30 Uhr, ein 53-jähriger Gladbecker attackiert worden. Der Mann wurde von zwei unbekannten Tätern von hinten angegriffen, so dass er stürzte. Anschließend verlangten die Täter Geld. Während einer der Täter den 53-Jährigen festhielt, durchsuchte der andere die Jacke des Gladbeckers. Weil sie auch dort nichts finden konnten, flüchteten sie schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 53-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach den dunkel gekleideten Tätern wird noch gesucht. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in der Nacht auf Samstag im Bereich der Redenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die 0800/2361 111.

