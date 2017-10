POL-RE: Marl: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Polsumer Straße hat es am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, einen schweren Fahrradunfall gegeben. Ein 77-jähriger Autofahrer aus Marl wollte von der Straße Im Breil nach rechts in die Polsumer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 64-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Marl, die auf dem Radweg in Richtung Buerer Straße unterwegs war. Ihr Begleiter, ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Marl, konnte noch rechtzeitig ausweichen, erlitt aber einen Schock. Die 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden am Auto des 77-Jährigen. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, muss noch ermittelt werden.

