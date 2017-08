POL-RE: Recklinghausen/Waltrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

Vom Hausflur stiegen unbekannte Täter am Dienstag, zur Tageszeit, auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Wildermannstraße und drangen dann durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung ein. Die Täter durchsuchten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen ist derzeit noch nicht bekannt.

Waltrop

In der Zeit von Dienstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr, brachen stahlen unbekannte Täter von einem Anhänger einer Baufirma, der auf der Straße Großer Kamp stand, eine Rüttelplatte der Fa. Wacker. Die Rüttelplatte hat einen Wert von 8.000 Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

