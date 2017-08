POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Auf der Bockholter Straße sind am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen war von der Dorstener Straße auf die Bockholter Straße abgebogen und dann auf den stehenden Wagen einer 47-jährigen Frau aus Recklinghausen aufgefahren. Dabei wurde die 47-Jährige leicht verletzt. An den Autos entstand hoher Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell