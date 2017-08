POL-RE: Castrop-Rauxel/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Einen auf der Bodelschwingher Straße geparkten silberfarbenen VW Passat fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 6 Uhr an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Eine weitere Unfallflucht passierte heute in der Zeit von 10.15 bis 11 Uhr auf der Straße am Markt. Hier parkte die Geschädigte ihren roten Renault Clio. Als sie dann zu ihrem Auto zurückkehrte stellte, sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihr Auto angefahren hatte und geflüchtet war. Am Auto entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Datteln

Montag, in der Zeit von 14.20 bis 16.00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Schleswiger Straße einen geparkten lilafarbenen KIA Picanto an und flüchtete. Am Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten das zuständigen Verkehrskommissariate in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell