POL-RE: Recklinghausen/Waltrop: Wohnungs- und Geschäftseinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen:

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in ein Büro auf dem Börster Weg eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie diverse Schubladen und Schränke und flüchteten dann über ein Fenster auf der Gebäuderückseite.

Waltrop:

In der Nacht auf Dienstag, gegen 3.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus auf der Barbarastraße eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Bei ihrer Flucht konnten zwei Männer von einem Zeugen beobachtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell