POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver auf der Dorstener Straße

Recklinghausen (ots) - Als ein 56-jähriger Recklinghäuser am Montag, gegen 17.10 Uhr, auf der Dorstener Straße sein Motorrad abbremste, geriet er ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte er sich so, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Motorrad entstand 1.000 Euro Sachschaden.

