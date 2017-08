POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer auf Baustellengelände festgenommen

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Dienstag, gegen 1.30 Uhr, haben Zeugen auf einer Baustelle an der Straße "Lansingfeld" einen verdächtigen weißen Transporter und zwei Männer beobachtet. Offensichtlich machten sich die unbekannten Männer an den Baucontainern zu schaffen, möglicherweise um daraus etwas zu stehlen. Die Zeugen riefen deshalb die Polizei. Die Beamten durchsuchten die Abrisshäuser und das Gelände. Währenddessen gingen die beiden Tatverdächtigen zu dem Transporter und wollten wegfahren. Das konnten die Polizeibeamten allerdings verhindern - sie nahmen die Männer fest. Die beiden 25-jährigen Tatverdächtigen aus Rumänien wurden mit zur Wache genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell