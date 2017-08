POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte brechen 1er BMW auf der Mozartstraße auf und stehlen festeingebaute Fahrzeugteile

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 6 Uhr, schlugen unbekannte Täter an einem auf der Mozartstraße geparkten weißen 1er BMW eine Seitenscheibe ein und gelangten so ins Innere des Autos. Hier bauten sie das Multifunktionslenkrad, das Navigationssystem und die Steuereinheit aus und nahmen diese mit. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell