POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf der Schachtstraße

Recklinghausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Schachtstraße ist eine 54-jährige Frau aus Reken am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Herten war der Rekenerin an einer roten Ampel aufgefahren. Die 54-Jährige wurde daraufhin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf 300 Euro geschätzt.

