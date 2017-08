POL-RE: Recklinghausen: Autoaufbrecher flüchtet ohne Beute als er von Anwohner beobachtet wird

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 3.30 Uhr, schlug ein unbekannter Mann die Seitenscheibe eines auf der Hagemannstraße geparkten BMWs ein und gelangte so ins Inneres des Autos. Als der Täter bemerkte, dass es von einem Anwohner bei der Tat beobachtet wurde, flüchtete er nach ersten Erkenntnissen ohne Beute in Richtung Elper Weg. Täterbeschreibung: 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, hellhäutig, dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell