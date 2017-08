POL-RE: Dorsten: Brand eines Wohnhauses auf dem Hammer Weg

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 4 Uhr, kam es in einem Wohnhaus am Hammer Weg zu einem Brand. Dabei entstand umfänglicher Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hausbewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und wird den Brandort am Dienstag, (08.08.) erstmals aufsuchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell