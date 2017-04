POL-RE: Oer-Erkenschwick: Kleine Spürnasen klären Unfallflucht auf

Unfallskizze der Kinder Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Zwei Jungen im Alter von 8 und 9 Jahren haben in Oer-Erkenschwick auf ihrem Heimweg (16.01.2017 um 13.50 Uhr)aus der Schule beobachtet, wie eine Frau beim Rückwärtsfahren ein geparktes Auto auf der Raiffeisenstraße beschädigte. Anschließend fuhr die Frau los, drehte um und fuhr nochmal an dem geparkten Auto vorbei. Dort hielt sie kurz an, schaute aus dem Fenster und machte sich dann aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kinder erzählten ihren Eltern davon, die dann sofort die Polizei alarmierten. Nach ihrer Aussage malten die Jungen zusätzlich ein Bild von dem, was sie beobachtet hatten. Durch die genaue Beschreibung der Kinder konnte die Autofahrerin schnell ermittelt werden.

