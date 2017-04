POL-RE: Bottrop: Mitsubishi Colt auf der Adolf-Kolping-Straße angefahren

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Mittwochnachmittag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Adolf-Kolping-Straße einen geparkten roten Mitsubishi Colt an. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell