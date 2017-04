POL-RE: Haltern am See: Rennradfahrerin kollidiert auf der Westruper Straße mit Reh

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 19 Uhr, stieß eine 51-jährige Rennradfahrerin aus Haltern am See auf der Westruper Straße mit einem Reh, welches über die Straße lief, zusammen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das Reh flüchtete, augenscheinlich unverletzt, in den Wald.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell