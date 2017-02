POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Haltern am See:

Aus einem Haus am Dürnberg entwendeten Einbrecher am Donnerstag Abend Schmuck. Die Eindringlinge waren auf ein Vordach geklettert und hatten ein Fenster aufgehebelt. Nachdem sie die Zimmer durchsucht hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute.

In den Nachmittagsstunden am Donnerstag versuchten Einbrecher zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster des Hauses an der Münsterstraße auf und durchsuchten die Zimmer. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Zwischen Donnerstag, 02.02.2017 18.30 Uhr, und Freitag, 03.02.2017 4.38 Uhr, ist in ein Lotto-, Tabak- und Zeitschriftengeschäft auf der Straße "Im Dahläckern" eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter haben diverse Tabakwaren gestohlen. Die elektronische Schiebetür wurde aufgebrochen. Der Diebstahl ist durch die offene Tür am Morgen einem Zeugen aufgefallen. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der 0800 /2361 111 melden.

Datteln:

Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Donnerstag in den frühen Abendstunden in ein Haus "Am Graben" eingebrochen sind. Die Eindringlinge hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Vermutlich wurden die Täter um 18.45 Uhr durch einen nach Hause kommenden Bewohner gestört und flüchteten.

Recklinghausen:

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Donnerstag tagsüber in ein Haus an der Liebfrauenstraße. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Herten:

Nachdem sie zunächst die Haustür aufgebrochen haben, hebelten Einbrecher am Donnerstag in den Nachmittagsstunden eine Wohnungstür an der Mühlenstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit Schmuck, den sie erbeutet haben.

Marl:

Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Donnerstag Nachmittag in ein Haus an der Brüderstraße eingebrochen sind. Sie hebelten die Tür auf, durchsuchten die Zimmer und entkamen mit ihrer Beute.

Von einer Baustelle am Alberskamp entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag zwei festgeschweißte Bauzäune, ein Verkehrsschild und fünf Baustellenleuchten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell