POL-RE: Bottrop: Jugendliche bedrohen Schüler

Recklinghausen (ots) - Am Freitag Morgen, 03.02.2017 8.25 Uhr, haben zwei unbekannte Jugendliche einen 13-jährigen Schüler am Batenbrockpark bedroht. Sie verlangten Bargeld, das der 13-Jährige aber nicht hatte. Daraufhin drückte ihn einer der Täter zu Boden - und nahm dem Schüler das Smartphone ab. Ein Freund des Opfers - ebenfalls ein 13-Jähriger - gab dem Jugendlichen etwas Kleingeld, woraufhin dieser das Smartphone wieder herausrückte. Anschließend liefen die beiden Täter in Richtung Germaniastraße weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0800/2361 111 zu melden. Beschreibung Haupttäter: männlich, etwa 16-17 Jahre alt, normale Statur, kurze schwarze Haare. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarz-weißen Nike-Schuhen. Beschreibung Mittäter: männlich, 16-17 Jahre alt, normale Statur, kurze braun-schwarze Haare. Bekleidet mit einer roten Jacke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell