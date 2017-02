POL-RE: Recklinghausen: Im Streit mit Messer bedroht

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag Nachmittag, 02.02.2017 16.35 Uhr, haben sich zwei Männer am Europaplatz in Recklinghausen gestritten. Zuerst verbal. Wenig später bedrohte einer der Beteiligten, ein 35-Jähriger aus Recklinghausen sein Gegenüber mit einem Messer. Der 30-Jährige Bedrohte wehrte sich - und konnte das Messer dem 35-Jährigen aus der Hand schlagen. Anschließend lief der Beschuldigte weg, konnte dann aber in der Nähe festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

