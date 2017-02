POL-RE: Bottrop: Linienbus beschädigt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag Abend, 02.02.2017 gegen 18.50 Uhr, ist in Bottrop auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Linienbus während der Fahrt beschädigt worden. Eine Scheibe ist dabei kaputt gegangen. Verletzt wurde niemand. Bei einer ersten Untersuchung sind zwei kleine Löcher gefunden worden. Was den Bus getroffen hat, ist unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen. Der Schaden liegt bei rund 750 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell