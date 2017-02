POL-RE: Haltern am See: Autoaufbrecher flüchten von der Eduard-Mörike-Straße

Recklinghausen (ots) - Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Freitag an der Eduard-Mörike-Straße einen BMW in einer Hauseinfahrt aufgebrochen und ausgeschlachtet. Die Diebe wurden um 03.45 Uhr durch eine Zeugin entdeckt, die durch Geräusche geweckt worden war. Als das Duo die Zeugin bemerkte, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hennewiger Weg. Wie sich herausstellte, war der Wagen aufgebrochen und aus dem Pkw waren Lenkrad, Mittelkonsole und Tacho ausgebaut. Eine Fahndung nach den Männern im Umfeld mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Das flüchtende Duo kann nicht näher beschrieben werden. Zeugen, die Angaben zu dem Duo oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

