POL-RE: Dorsten: Geparktes Auto in Tiefgarage beschädigt

Recklinghausen (ots) - In der Tiefgarage "An der Seikenkapelle" in Dorsten ist ein schwarzer Audi A2 beschädigt worden. Die Tat passierte zwischen Mittwoch, 01.02.2017 13.30 Uhr und Donnerstag, 02.02.17 8.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die 0800 2361 111.

