POL-RE: Waltrop: Autofahrer kollidiert mit elektrischem Rollstuhl

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag um 9.30 Uhr sind auf der Kreuzung Münsterstraße/Nordring ein Auto und ein elektrischer Krankenfahrstuhl zusammengestoßen. Der 86-jährige Rollstuhlfahrer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Der 58-jährige Autofahrer aus Waltrop kam aus südlicher Richtung und fuhr in die Kreuzung ein. Der Rollstuhlfahrer war in Richtung Osten unterwegs. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

