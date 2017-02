POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in eine Einfamilienhaus auf der Gahlener Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, zwei Schmuckkoffer und Parfumflaschen.

Gladbeck

Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Friedrichstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten einen Sony Fotoapparat.

Recklinghausen

Unbekannte Täter stiegen am Mittwochnachmittag auf einen Balkon, hebelten dann die Balkontür auf und drangen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Graveloher Weg ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Ein Laptop entwendeten unbekannte Täter am Donnerstagmorgen bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Leusbergstraße.

Oer-Erkenschwick

In ein Einfamilienhaus auf der Waldenburger Straße brachen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag ein, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen der Räume flüchteten die Täter unerkannt. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Bottrop

Donnerstagmorgen hebelten unbekannte Täter die Eingangstür auf und drangen dann in die Räume eines Dentallabors auf der Kardinal-Hengsbach-Straße ein. Die Täter entwendeten zwei Laptop.

