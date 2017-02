POL-RE: Marl: Drei Jugendliche bedrohen einen 12-Jährigen am Marler Stern und fordern Bargeld und Handy

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, bedrohten drei Jugendliche einen 12-jährigen Jungen aus Oer-Erkenschwick am Marler Stern mit einem Messer und forderten von ihm dessen Handy und Geld. Als der 12-Jährige drohte die Polizei zu rufen, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Der erste Täter war etwa 15 Jahre alt, 180 cm groß, hatte schwarze kurze Haare, trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Nike-Turnschuhe. Der zweite Täter war etwa 14 Jahre alt, 160 cm groß, trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt und Nike-Turnschuhe. Der dritte Täter war etwa 13 Jahre alt, 150 cm groß und trug rote Nike-Turnschuhe. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

