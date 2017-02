POL-RE: Marl: Rollerfahrer fährt Mädchen an

Recklinghausen (ots) - Ein 41-jähriger Rollerfahrer aus Marl fuhr am Mittwoch um 15.44 Uhr mit seinem Roller auf der Hervester Straße und überquerte die Kreuzung an der Sickingmühler Straße. Dabei fuhr er ein 10-jähriges Mädchen an, die zu Fuß die Hervester Straße überqueren wollte. Das Mädchen wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

