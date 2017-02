POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an der Dortmunder Straße

Recklinghausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Dortmunder Straße wurde am Mittwoch um 14.50 Uhr ein 51-jähriger Recklinghäuser leicht verletzt. Er musste mit seinem Pkw auf der Dortmunder Straße in Höhe des Ostcharweges verkehrsbedingt abbremsen. Ein 19-jähriger Dattelner erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Recklinghäuser wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell