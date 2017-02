POL-RE: Marl: Unfall mit einer Verletzten und 15000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Eine leicht verletzte 26-jährige Frau und ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro war am Mittwoch um 19.30 Uhr die Bilanz eines Unfalls an der L 522. Eine 26-jährige Recklinghäuserin wollte von der L522 auf die A43 auffahren. Dabei stieß ihr Pkw mit dem entgegenkommenden Wagen eines 31-jährigen Marlers zusammen. In seinem Wagen verletzte sich eine 26-jährige Beifahrerin leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell