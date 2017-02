POL-RE: Dorsten: Opel Asta auf der Clemens-August-Straße angefahren

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr einen auf der Clemens-August-Straße geparkten grauen Opel Astra an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell