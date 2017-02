POL-RE: Recklinghausen: Ford S-Max im Wert von 12000 Euro gestohlen

Recklinghausen (ots) - Einen weißen Ford S-Max im Wert von 12000 Euro haben Unbekannte von einem Parkplatz an der Richardstraße gestohlen. Der Wagen wurde am Dienstag um 19.15 Uhr geparkt und war um 19.45 Uhr verschwunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell