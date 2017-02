POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen:

Mindestens vier Keller haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag in einem Haus an der Tannenstraße aufgebrochen. Die Eindringlinge brachen die Schlösser auf und entwendeten Werkzeuge.

In einer Wohnung an der Hochlarmarkstraße haben Einbrecher in den Morgenstunden am Mittwoch ein Laptop erbeutet. Sie hatten ein Loch in eine Scheibe geworfen und das Fenster geöffnet.

Bottrop:

Unbekannte brachen einen Automaten, der an der Hackfurthstraße stand, auf und nahmen Bargeld mit. Die Aufbrecher kamen in der Nacht zu Mittwoch und nahmen auch noch das Überwachungssystem mit.

Ein Haus am Kleinebrechtshof wurde in der Nacht zu Mittwoch von Einbrechern heimgesucht. Sie kletterten mit einer Leiter auf ein Terrassendach und hebelten ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie die Zimmer und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

In eine Wohnung an der Eichenstraße drangen in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt. Was sie mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell