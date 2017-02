POL-RE: Bottrop: Beschleunigtes Verfahren - Dieben droht schnelle Strafe

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung des Amtsgerichtes Bottrop, der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Straftätern, insbesondere Ladendieben, droht jetzt in Bottrop eine schnelle Verurteilung. Vertreter des Amtsgerichtes Bottrop, der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen verständigten sich auf eine intensivierte Umsetzung des so genannten "beschleunigten Verfahrens".

Ziel ist es, dass Angeklagte möglichst schon am Tag ihrer Festnahme oder am Tag danach vor ihrem Richter stehen. Das kann nur bei enger und koordinierter Verzahnung der Arbeitsabläufe in den beteiligten Behörden und beim Gericht gelingen. Das beschleunigte Verfahren wurde Mitte Januar bereits einmal erfolgreich durchgeführt. Es soll künftig in einfachen Fällen, wie bei Ladendiebstahl, und bei klarer Beweislage systematisch angewandt werden. Alle Beteiligten erhoffen sich die Signalwirkung: "Heute Tat, morgen Urteil".

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell