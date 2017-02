POL-RE: Haltern am See: Zwei Autos stoßen auf der Kreuzung Flaesheimer Straße/Bossendorfer Damm zusammen

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 10.20 Uhr, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Haltern am See die Flaesheimer Straße in Richtung Bossendorf. Zeitgleich fuhr eine 69-jährige Oberhausenerin mit ihrem Auto auf dem Bossendorfer Damm in Richtung Sythen. Auf der Kreuzung Flaesheimer Straße/Bossendorfer Damm stießen beide Autos dann zusammen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Ampeln wegen Bauarbeiten ausgeschaltet. Durch den Zusammenstoß wurde die 47_Jährige und ihre 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt; die 69-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand 18.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell