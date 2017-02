POL-RE: Datteln: Mutmaßlicher Bankräuber in Rathaus festgenommen

Recklinghausen (ots) - Im Rathaus an der Genthiner Straße konnte heute um 09.25 Uhr ein 31-Jähriger, der in Datteln wohnt, festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am 22.08.2016 die Sparkasse am Neumarkt überfallen zu haben. Der maskierte Täter war mit einer Schusswaffe in die Bank gekommen und hatte eine Angestellte bedroht und Geld gefordert. Dann flüchtete er ohne Beute. Am Tatort gefundene Spuren konnten dem 31-Jährigen zugeordnet werden. Als er heute einen Termin im Rathaus wahrnehmen wollte, nahmen Polizisten ihn fest. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell