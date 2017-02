POL-RE: Gladbeck: Jugendliche randalieren in Rathaustoilette

Recklinghausen (ots) - Zwei Jugendliche randalierten am Dienstag um 16.15 Uhr in einem Toilettenraum des Rathauses am Willy-Brandt-Platz und beschädigten dabei die Tür. Sie werden wie folgt beschrieben: beide etwa 16 bis 18 Jahre alt, einer etwa 1,88 m groß, schlank, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose und grün-olivem Parka, der zweite etwa 1,75 m groß, kurze, dunkle Haare, ebenfalls bekleidet mit blauer Jeans und einem grün-oliven Parka, er trug eine graue Wollmütze. Zeugen, die die Verdächtigen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

