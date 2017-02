POL-RE: Herten: Unbekannter hebet mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Foto des gesuchten Täters Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 2. November 2016 verwickelten zwei unbekannte Frauen eine 83-jähriger Hertenerin in einem Ein-Euro-Shop auf der Hermannstraße in ein Gespräch. Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass ihre Handtasche entwendet worden war. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob die auf dem Foto abgebildete Person wenige Minuten später an einem Geldautomaten der Volksbank unberechtigt Bargeld ab. Wer kann Angaben zu dem auf dem Foto abgebildeten Mann machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

