POL-RE: Herten: Zeuge beobachtet Reifenstecher

Recklinghausen (ots) - ein Zeuge beobachtete am Mittwoch um 00.05 Uhr, wie ein Mann an der Lippestraße um geparkte Autos herumschlich und deren Reifen erstach. Als der Mann den Zeugen bemerkte, flüchtete der Tatverdächtige. Er wirkte jugendlich, 1,75 m groß, schlank, dünnes Gesicht und war mit einer Jeans und grauem Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell