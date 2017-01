POL-RE: Datteln: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Nachdem einer 76-jährigen Dattelnerin in der Stadtgalerie am 22.09.2016 die Geldbörse aus der Tasche gestohlen wurde, hob ein unbekannter Mann kurze Zeit später mit der erbeuteten Karte Geld am Geldautomaten ab. Dabei wurde er fotografiert. Die Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder weiß, wo er sich aufhält? Hinweise bitte über die Nr. 0800 2361 111 an das Kriminalkommissariat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell