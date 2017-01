POL-RE: Dorsten: Brand einer Gasflasche auf dem Gelände der Fa. Krupp-Stahl an der Barbarastraße

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 6.30 Uhr, geriet eine Propangasflasche beim Betrieb eines Gasofens auf dem Gelände der Fa. Krupp-Stahl an der Barbarastraße in Brand. Die Feuerwehr löschte die brennende Gasflasche ab. Durch das Feuer entstand Sachschaden an einem Dachüberstand. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Feldmarkstraße kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell