POL-RE: Waltrop: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Mengeder Straße wollte am Dienstag um 06.55 Uhr ein 55-jähriger Fahrer aus Castrop-Rauxel mit seinem Kleintransporter an einer 30-jährigen Radfahrerin aus Waltrop vorbei fahren. Dabei erfasste er die Radlerin mit dem Außenspiegel und brachte sie zu Fall. Die Waltroperin wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

