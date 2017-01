POL-RE: Dorsten: Männer flüchten nach versuchtem Diebstahl mit VW Golf

Recklinghausen (ots) - Einem Mitarbeiter eines Elektronikmarktes am Europaplatz fiel am Montag gegen 17.15 Uhr ein vollbesetzter dunkler VW Golf mit Duisburger Kennzeichen auf. Aus dem Wagen stiegen zwei Männer aus und gingen in den Elektronikmarkt. Im Fahrzeug sollen noch mindestens vier Männer gesessen haben. Der Wagen fuhr weiter in Richtung des Getränkemarktes. Später konnte der Mitarbeiter beobachten, wie die beiden Männer aus dem Auto mit einem Kaffeevollautomaten aus dem Geschäft gehen wollten, ohne diesen zu bezahlen. Als die Männer die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters bemerkten, warfen sie den Kaffeeautomaten hin und flüchteten zu Fuß. Eine Fahndung nach den Männern und dem Duisburger VW Golf verlief ohne Erfolg. Die Polizei fragt: Wer hat den dunklen VW Golf auf dem Parkplatz gesehen und kann Angaben zum vollständigen Kennzeichen machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell