POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrer versucht 84-Jährigen im Vorbeifahren die Handtasche zu entreissen

Recklinghausen (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchte ein unbekannter Mann am Samstag, gegen 16.45 Uhr, einer 84-jährigen Oer-Erkenschwickerin die Handtasche auf der Groß-Erkenschwicker-Straße zu entreißen. Der Täter kam von hinten mit einem Fahrrad auf die 84-Jährige zugefahren und versuchte ihr, im Vorbeifahren die Handtasche von der Schulter zu reißen. Da die Seniorin die Handtasche festhielt, misslang der Handtaschenraub. Sie stürzte jedoch und verletzte sich dabei so, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 84-Jährige kann den Täter nicht näher beschreiben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell