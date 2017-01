POL-RE: Gladbeck: Grauer Peugeot 207 vom Buschfortweg entwendete

Recklinghausen (ots) - Einen grauen Peugeot 207 mit Recklinghäuser Kennzeichen entwendeten unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 9 bis 22.45 Uhr. Das Auto war am Fahrbahnrand des Buschfortweg geparkt. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

