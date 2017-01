POL-RE: Recklinghausen: Kehrmaschine erfasst Radlerin

Recklinghausen (ots) - Eine 61-jährige Radlerin wurde am Montag um 13.45 Uhr von einer Kehrmaschine angefahren. Die Recklinghäuserin war mit ihrem Fahrrad dabei, den Kurfürstenwall zu überqueren, als ein 36-jähriger Recklinghäuser mit einer Kehrmaschine von der Straße "Am Lohtor" nach links in den Kurfürstenwall abbiegen wollte. Dabei fuhr er die Radlerin an. Sie stürzte und wurde leicht verletzt.

